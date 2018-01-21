Москва, 22 января, 2018, 01:29 — ИА Регнум. Продвижение НАТО к границам России идет без каких бы то ни было правил и ни перед чем не останавливается, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Отвечая на вопрос, хуже ли сейчас ситуация, чем была во времена холодной войны, Лавров отметил, что у Вашингтона и Москвы нет, в отличие от времен СССР, идеологических противоречий. Но в то же время Запад ни перед чем не останавливается, в том числе и в отношении милитаризации.

«В отсутствие идеологических разногласий раскручивается материальное наращивание военного потенциала, — сказал Лавров. — Такого во времена холодной войны не было».

Отвечая на вопрос о гонке вооружений, которая существовала между Вашингтоном и Москвой, министр подчеркнул, что тогда была соответствующая концепция и договоренность.

«Была условная линия НАТО — Варшавский договор: ты гони свое вооружение слева, мы будем гнать его справа», — сказал Лавров.

Министр отметил, что, по его мнению, это и погубило Советский Союз. К тому же «элита не почувствовала необходимость перемен, а когда почувствовала, эти перемены пошли не тем путем».

«Но сейчас в условиях продвижения НАТО на Восток действительно нет никаких правил, — сказал Лавров. — Нигде нет какой-то линии, которая является «красной чертой».

При этом глава МИД объяснил, что «красная черта» начинается не на границе России. Это было бы так, если бы у Москвы не было «никаких интересов в регионе, в Евроатлантике».

«Но дело в том, что у нас есть законные интересы, есть русские, которые в одночасье оказались за границей, когда развалился СССР, у нас есть культурные и исторические, тесные личные и семейные связи с нашими соседями», — пояснил Лавров.

Министр подчеркнул, что страна должна защищать своих сограждан за рубежом. В частности, на Украине, где их жестко притесняют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 декабря 2017 года глава военного комитета НАТО Пётр Павел заявил:

«Несмотря на очень серьезные опасности и многочисленные конфликты, с которыми мы сейчас сталкиваемся, считаю, что ситуация не так плоха, как перед Второй мировой войной».

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