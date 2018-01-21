Челябинск, 21 января, 2018, 22:58 — ИА Регнум. В Челябинской области произошел хлопок газа в частном, строящемся нежилом доме. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Газовый баллон

ЧП произошло в воскресенье, 21 января, в городе Кыштым.

«На пульт диспетчера 38-й пожарно-спасательной части поступило сообщение о хлопке газа в строящемся нежилом частном доме в г. Кыштым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время ЧП внутри здания находился 34-летний мужчина, который оказался под завалами. Пожарные и спасатели, прибывшие на место ЧП, при помощи специнструментов извлекли пострадавшего и передали его медикам центральной больницы.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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