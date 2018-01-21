Мадрид, 21 января, 2018, 22:20 — ИА Регнум. 21 января на стадионе «Аноэта» был разыгран матч 20-го тура испанской Примеры между командами «Реал Сосьедад» и «Сельта». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «небесных».

Футбол

На 10-й минуте бразильский форвард Виллиан Жозе открыл счет, замкнув навес Хаби Приэто — 1:0. Через 10 минут Яго Аспас сравнял счет ударом с пенальти — 1:1. На 25-й минуте Виллиан Жозе не реализовал свой шанс, не забив с одиннадцатиметровой отметки — 1:1. На 75-й минуте уругвайский форвард Максимилано Гомес вывел гостей вперед, замкнув передачу Даниэля Васса — 1:2.

Статистика матча («Реал Сосьедад"/"Сельта»)

Удары 10/6

Удары в створ 5/3

Владение 57%/43%

Фолы 10/7

Набрав 28 очков «Сельта» поднялась на 7-ю строчку. «Реал Сосьедад» с 23-мя очками опустился на 15-е место.

Составы на матч:

«Реал Сосьедад»: Рульи, Льоренте, Одриосола, Родригес, Навас, Ильярраменди, Субельдия, Приэто, Хуанми, Жозе, Каналес.

«Сельта»: Рубен, Мальо, Кастро, Гомес, Ронкалья, Лоботка, Санчес, Васс, Гомес, Аспас, Систо.

Главный арбитр матча: Антонио Матеус Лаос.

Предупреждения: Санчес — 16, Лоботка — 24, Субельдия — 57.

Голы: Жозе 10 — 1:0, Аспас (пен) 20 — 1:1, Гомес 75 — 1:2.