Киев, 21 января, 2018, 22:19 — ИА Регнум. Известный украинский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Александр Усик на пресс-конференции резко отреагировал на вопрос украинских сотрудников СМИ о принадлежности Крыма. Об этом сообщает издание «Апостроф».

Andriy Makukha (Amakuha) Александр Усик

"Скажите мне, пожалуйста… Вот ваша (журналистов) цель провоцировать меня и говорить вот такие глупости мне, чтобы потом какие-то люди с не совсем нормальным мышлением говорили: «Ты пес, предатель» и так далее, — сказал Усик, отвечая на вопрос «Крым — это Украина?» — Я кого предал из вас, что вы мне такие собачьи вопросы задаете?».

По словам спортсмена, он во время соревнований представляет Украину во «всем мире».

«Флаг поднимается украинский, — сказал Усик. — Гимн играет украинский. Вот мой ответ вам, провокаторы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым был включен в состав Российской Федерации в марте 2014 г. после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.