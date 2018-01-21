Москва, 21 января, 2018, 21:48 — ИА Регнум. 21 января посол США в РФ Джон Хантсман окунулся в прорубь возле Новоиерусалимского мужского монастыря в Московской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Погружение в ледяную воду

По его словам, эта «великая русская традиция» впечатлила его. Накануне купания он смотрел в Сети ролики о крещенских купаниях и морально готовился к погружению в прорубь.

«Это новый для меня, но незабываемый опыт», — сказал Хантсман. «Это действительно великая русская традиция», — добавил он.

По его словам, понимание традиций двух стран способствует «развитию связей между людьми».

Купель обустроена на реке Истра в 100 м от стен монастыря.

19 января президент РФ Владимир Путин окунулся в прорубь на озере Селигер возле мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин «окунается в прорубь» уже на протяжении нескольких лет.