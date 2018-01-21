Киев, 21 января, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Александр Захарченко — глава ДНР — связал обстрел автобуса под Еленовкой (Донецская облать) с принятым верховной радой Украины законом о реинтеграции Донбасса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

«Это первая ласточка принятия закона о деоккупации. … Их руки развязаны теперь полностью. Уже не стесняясь стреляют по гражданским лицам. Вот гражданский автобус, один убитый, один раненый», — сказал Захарченко.

Как заявили в ДНР ранее, один человек погиб и один ранен после обстрела пассажирского автобуса со стороны ВСУ в нейтральной зоне Донбасса. Оперативное командование ДНР заявило, что к обстрелу причастны ВСУ. Украинская сторона возлагает вину на ополченцев.

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Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что закон о реинтеграции Донбасса открывает больше возможностей для использования вооружённых сил страны.

Несколько депутатов из Оппозиционного блока внесли проект постановления об отмене решения парламента о принятии закона.