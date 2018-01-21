Москва, 21 января, 2018, 19:22 — ИА Регнум. Неизвестный ограбил аптеку на юго‑западе Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.

Нападение

ЧП произошло в воскресенье, 21 января, в помещение аптеки на ул. Профсоюзная.

«Вошел (в помещение аптеки) неизвестный с шарфом на лице и угрожая фармацевту предметом похожим на нож открыто похитил из кассы деньги в сумме 71 тыс. рублей, — говорится в сообщении. — После чего скрылся».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело.

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