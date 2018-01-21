Берлин, 21 января, 2018, 19:22 — ИА Регнум. 21 января на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран матч 19-го тура Бундеслиги между командами «Бавария» и «Вердер». Матч завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 25-й минуте Жером Гондорф открыл счет, замкнув передачу Макса Крузе — 0:1. Через 16 минут полузащитник сборной Германии Томас Мюллер сравнял счет — 1:1. Ассист на свой счет записал Жером Боатенг. На экваторе второго тайма таранный форвард Роберт Левандовски вывел хозяев вперед, замкнув навес Хамеса Родригеса с углового — 2:1. Через 11 минут Никлас Зюле срезал мяч в свои ворота — 2:2. В следующей атаке «Бавария» вновь вырвалась вперед — 3:2. Гол забил Роберт Левандовски, замкнув прострел Томаса Мюллера. На 84-й минуте Мюллер оформил дубль, замкнув заброс Хамеса Родригеса — 4:2. Этот мяч стал 100-м для немца в чемпионате Германии.

Статистика матча («Бавария"/"Вердер»)

Удары 14/9

Удары в створ 8/5

Владение 66%/34%

Фолы 8/19

Набрав 47 очков «Бавария» ушла в отрыв на 16 баллов от ближайшего преследователя. «Вердер» с 16-ю очками остался в «зоне вылета».

Составы на матч:

«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Бернат, Боатенг, Киммих, Рибери, Мартинес, Роббен, Родригес, Мюллер, Левандовски.

«Вердер»: Павленка, Бауэр, Аугустинссон, Велькович, Мойсандер, Делейни, Гондорф, Юнузович, Эггештайн, Баргфреде, Крузе.

Главный арбитр матча: Кампка.

Предупреждения: Бауэр — 5, Баргфреде — 66.

Голы: Гондорф 25 — 0:1, Мюллер 41 — 1:1, Левандовски 63 — 2:1, Зюле (авг) 74 — 2:2, Левандовски 76 — 3:2, Мюллер 84 — 4:2.