Тегеран, 21 января, 2018, 19:13 — ИА Регнум. Вооруженным силам Турции необходимо немедленно прервать операцию в сирийском Африне. Об этом, как передает Tasnim News Agency, заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Турецкая армия

«Иран внимательно наблюдает за развитием событий в сирийском Африне и надеется, что турецкая военная операция прекратится немедленно, что позволит избежать усугубления кризиса в приграничных районах Турции и Сирии», — сказал дипломат.

Касеми также добавил, что Иран выступает за территориальную целостность Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом начале наземной операции против сирийских курдов в Африне. В Генштабе Турции позже подтвердили старт операции под названием «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии.

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