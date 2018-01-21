Рим, 21 января, 2018, 18:53 — ИА Регнум. 21 января на стадионе «Луиджи Феррарис» был разыгран матч 21-го тура Серии А между командами «Сампдория» и «Фиорентина». Матч завершился поражением «фиалок» со счетом 1:3.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный разгром

На 30-й минуте Фабио Квальярелла открыл счет, замкнув передачу Гастона Рамиреса — 1:0. На 60-й минуте Квальярелла удвоил преимущество в счете после передачи Рамиреса — 2:0. Через 8 минут форвард оформил хет-трик, а его ассистент отдал 3-ю голевую передачу — 3:0. На 80-й минуте колумбийский опорный полузащитник Карлос Санчес сократил отставание в счете, но было уже поздно — 3:1.

Статистика матча («Сампдория"/"Фиорентина»)

Удары 13/10

Удары в створ 9/5

Владение 62%/38%

Фолы 5/16

Набрав 33 очка «Сампдория» поднялась на 6-е место. «Фиоренатина» с 28-ю очками опустилась на 10-ю позицию.

Составы на матч:

«Сампдория»: Вивиано, Феррари, Стринич, Берешиньски, Сильвестре, Линетти, Прает, Торрейра, Рамирес, Квальярелла, Ковнацки.

«Фиорентина»: Спортьелло, Лорини, Бираги, Песселья, Уго, Бадель, Бенасси, Симеоне, Кьеза, Бабакар.

Главный арбитр матча: Паскуа.

Предупреждения: Эссерик — 33, Песселья — 39, Торрейра — 86.

Голы: Квальярелла 30 — 1:0, Квальярелла 60 — 2:0, Квальярелла 68 — 3:0, Санчес 80 — 3:1.