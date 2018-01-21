Париж, 21 января, 2018, 18:51 — ИА Регнум. 21 января на стадионе «Альянц Ривьера» был разыгран матч 22-го тура Лиги 1 между командами «Ницца» и «Сент-Этьен». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Supporterhéninois Вилан Сиприен

На 22-й минуте французский полузащитник Вилан Сиприен открыл счет точным ударом со штрафного — 1:0.

Статистика матча («Ницца"/"Сент-Этьен»)

Удары 7/5

Удары в створ 2/2

Владение 50%/50%

Фолы 14/23

Набрав 34 очка «Ницца» поднялась на 6-е место. «Сент-Этьен» с 23-мя очками остался висеть над «зоной вылета».

Составы на матч:

«Ницца»: Бенитес, Коли, Бюрнер, Сарр, Данте, Сери, Лис-Мелу, сиприен, Сен-Максимен, Балотелли, Срарфи.

«Сент-Этьен»: Рюффье, Лакруа, Сильва, Янко, Перре, М’Вилла, Жаджи, Кабелля, Нтеп, Монне-Паке, Берич.

Главный арбитр матча: Франк Шнедер.

Предупреждения: Лис-Мелу — 19, Сери — 59, Балотелли — 69, Заджи — 74.

Голы: Сипиер 22 — 1:0.