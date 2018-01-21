Краснодар, 21 января, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Историю о том, как член СПК «Колхоз «Заря» из Кущевского района Краснодарского края инвалид по зрению Николай Чеботарев, «защищая свои права, попытался противостоять крупному агропредприятию с многомиллионными оборотами», рассказал изданию «Век» юрист Сергей Хмельницкий, представлявший интересы Чеботарева. По его словам, на станичника и его представителей «посыпались клеветнические обвинения и однотипные публикации, как по заказу появившиеся в десятке СМИ — от местных ресурсов до федеральных изданий». «Одинаковость «разоблачительных статей» и их одновременное размещение не оставляют сомнений в проплаченном характере», — уверен «Век».

Земля

"Меня как профессионального юриста и просто здравомыслящего человека поражает, — заявил Хмельницкий, — с какой легкостью, если не сказать легкомыслием, более 300 человек поставили подписи под обращением к президенту Владимиру Путину, в котором навешиваются ярлыки и содержится откровенная клевета. В обращении жонглируют судебными делами, указывая даты и номера решений, фамилии участников и судей. При этом, я полагаю, большинство из подписавших обращение знают о сути конфликта только из уст заинтересованных лиц, у которых СПК «Колхоз «Заря» волей руководителя и других персон, оказался на крючке». «Вероятнее всего, — полагает юрист, — станичники подписали обращение по внушению начальства. Уверен, что если расспросить любого — вряд ли он сможет мотивированно объяснить свою позицию по существу».

Как сообщает «Век», Николай Чеботарев, являясь членом СПК «Колхоз «Заря» (что подтверждено вступившим в силу судебным решением) в июне 2017 года обратился в Кущевский районный суд с иском о признании недействительными договоров субаренды земельных участков сельскохозяйственного назначения заключенных между сельхозкооперативом и главой КФХ Юлией Смитюк с взысканием убытков, причиненных недействительными сделками. «Требования, — пишет «Век», — мотивированы тем, что земля отчуждена без одобрения общего собрания членов кооператива, как того требует закон. К тому же, Юлия Смитюк — родная дочь председателя СПК «Колхоз «Заря» Юрия Коробкина. Согласно заключению проведенной в рамках данного дела судебной экспертизы, размер упущенной выгоды сельхозкооператива от передачи земельных участков в субаренду составил 168 миллионов рублей. Требования о взыскании причинных убытков с ответчиков заявлены именно в пользу СПК «Колхоз «Заря».

«На судебном заседании, — продолжает издание, — представитель СПК во всеуслышание заявил, никаких убытков кооперативу действиями ответчиков не причинено, то есть 168 млн рублей «Заре» попросту не нужны. Как, видимо, не нужны СПК «Колхоз «Заря» и почти 59 млн рублей, которые по решению суда должны быть взысканы с третьего лица — как и в случае со Смитюк, не такого уж и постороннего по отношению к участникам дела. Одновременно с этим, в открытом письме президенту сообщается, что «понимая тщетность попыток борьбы с опытными рейдерами» СПК «Колхоз Заря» вынуждено обратился к «порядочному крепкому руководителю сельскохозяйственного предприятия Кущевского района ООО «ДВВ-Агро» Девтереву В.В.», который оказал финансовую помощь в размере около 200 млн рублей для погашения образовавшейся кредиторской задолженности».

«Как видно, — отмечает «Век», — цифры причиненных убытков и имеющийся задолженности СПК вполне сопоставимы, но при этом член кооператива, добивающийся взыскания убытков в пользу «Зари» выставлен рейдером, а стороннее лицо, предоставившее финансовую помощь для покрытия задолженности — благодетелем».

«Народная мудрость гласит, где бывает бесплатный сыр, и данный случай «помощи» не стал исключением, — предполагает Сергей Хмельницкий, мотивируя это тем, что за оказанную помощь члены СПК «Колхоз «Заря» единогласно передали имеющиеся у них земли в аренду новому предприятию ООО «Колхоз «Заря» с уставным капиталом в минимальные 10 тысяч рублей, учредителями которого являются Виктор Девтерев и его брат, он же генеральный директор Сергей Девтерев. — Полагаю, что разница в организационно-правовой форме и форме собственности между СПК и ООО для большинства подписантов открытого письма Путину не известна, ведь многие наивно могли посчитать, что раз осталось название «Колхоз «Заря», то ничего не поменялось. Вот такое «нежное поглощение», при котором члены СПК, являющиеся собственниками имущества своего кооператива, фактически бесплатно передали все в руки посторонних людей, выдающих себя за инвесторов! Также, видимо, большинству пайщиков неизвестно, что в настоящее время в производстве Арбитражного суда Краснодарского края находится заявление ООО «ДВВ-Агро» к СПК «Колхоз «Заря» о признании последнего банкротом».

«Дело № А32−40 540/2017−14/120-Б доступно на сайте Арбитража — сумма требований 40 млн рублей, — сообщает «Век». — Как видно из карточки дела и судебных актов, должник и заявитель обращаются с заявлениями об ускорении рассмотрения дела, представитель должника поддерживает позицию ООО «ДВВ-Агро». То, что в случае удовлетворения требований рядового пайщика Николая Чеботарева о взыскании в пользу СПК «Колхоз «Заря» 168 млн рублей и задолженности в почти 59 млн этих средств было бы достаточно для погашения задолженности перед ООО «ДВВ-Агро», прекращения процедуры банкротства и ликвидации СПК, очевидно. Но никому из руководства кооператива не нужно».

«И вот, казалось бы, все должно разрешиться, действия участников получить надлежащую оценку судом, но Чеботарев отозвал ранее выданные доверенности, в том числе и на мое имя, — продолжает юрист Сергей Хмельницкий. — Он пояснил мне, что устал от травли в СМИ и психологического давления со стороны как авторитетных и известных людей в Кущевском районе, так и рядовых станичников, которых, не разобравшихся в деле, автобусами подвозили к его дому для протестных демонстраций. В любом случае я обязан следовать позиции моего бывшего доверителя, но, как говорится, «осадочек остался». А уже новый представитель боровшегося за интересы всего сельхозкооператива пайщика в суде заявил отказ от иска, производство по делу прекращено. Собеседник признается, что ему ничего неизвестно о судьбе открытого письма на имя президента России, по крайней мере, за разъяснениями к нему никто не обращался. Независимо от дальнейшего развития этого дела он просто захотел выразить свое профессиональное мнение».

«Возможно, кому-то это поможет выйти из состояния гипноза, посмотреть на происходящее другими глазами и прозреть. Будет ли это финалом истории — время покажет», — подытожил Сергей Хмельницкий.