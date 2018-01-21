Калуга, 21 января, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области подозревается 58-летний адвокат в совершении мошенничества в крупном размере.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Обдумывание мошенничества

Как сообщил 21 января корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР СК России по Калужской области Михаил Сикулин, по версии следствия, к адвокату обратилась жительница Обнинска с просьбой оказать юридическую помощь по уголовному делу, возбужденному по краже в крупном размере, находящемуся в производстве органа полиции Боровского района.

Между тем, адвокат предложил своей доверительнице «сделку», согласно которой он за денежное вознаграждение решит вопрос с сотрудниками правоохранительных органов о не привлечении ее к уголовной ответственности. Доверительница с предложением своего защитника согласилась и передала ему 300 тыс. рублей. Однако, этои деньги адвокат присвоил себе, не исполнив ранее оговоренных условий «сделки».

"В настоящее время, следственным отделом по городу Обнинску продолжается сбор доказательств по уголовному делу. Подозреваемому в преступлении адвокату, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — подчеркнул Сикулин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге участились случаи мошенничеств с использованием сети интернет, мобильного телефона и банкоматов. Так, по данным местной полиции, в правоохранительные органы только с начала 2018 года поступило уже свыше 50 заявлений от горожан, ставших жертвами подобного рода преступлений.

Крупной суммы лишилась жительница Малоярославецкого района. Почти на 63 тыс. рублей её «обобрал» неизвестный мужчина. Мошенник представился работником банка и под предлогом разблокировки банковской карты завладел деньгами. А в Калуге «обули» мужчину, желающего купить куртку через популярную соцсеть. Он отдал мошеннику 6,2 тыс. рублей, и в итоге остался без денег, и без товара.

Также пострадала и жительница Жуковского района. Почти 10 тыс. рублей она перечислила в качестве предоплаты за меховое изделие, которое собиралась приобрести на одном из сайтов купли-продажи товаров.

Ещё один случай произошёл в Калуге. Под предлогом продажи поздравительных открыток в «Одноклассниках» злоумышленник обманул калужанку почти на 4 тыс. рублей.

Сотрудники полиции призывали жителей региона быть предельно внимательными при проведении финансовых операций с использованием банковской карты.

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