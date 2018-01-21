Калуга, 21 января, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Выставка картин «Семья России — краса России» открылась 20 в Калужском инновационном культурном центре, в преддверии XII международного православного Сретенский кинофестиваля «Встреча».

Борис Кустодиев. На террасе (фрагмент)

Как сообщает ГТРК «Калуга», в экспозиции представлены репродукции 20 работ, на которых изображены российские семьи последнего столетия. Выставка рассказывает о значении семьи в современном мире. О её духовных ценностях, которые не изменяются на протяжении времен, несмотря на национальность и социальное положение.

Особенно важна семья для христианина. Её называют «малой церковью». И отношения строят на основе главных ценностей: веры, надежды и любви. В искусстве эта тема всегда занимала особое место.

Выставка начинается с работы Всеволода Павлова «Царская семья». Семья Николая II и по сей день является одним из идеалов нравственного и духовного воспитания. На других полотнах — изображение семейного досуга. Отдых на море, игры в саду, семейные обеды и чаепития. На полотнах изображено не только семейное счастье. Искусство тесно связано с социальными преобразованиями. Семьи разных национальностей чтут свои традиции и счастливо живут в одной стране. Завершает экспозицию картина Юрия Орлова «Домашний праздник», написанная в уже в 2000 годы.

Выставка «Семья России — краса России» продлится в Калуге до 5 февраля 2018 года. В течение этого времени ежедневно воспитанники калужской семинарии будут рассказывать посетителям о представленных работах. Экспозиция передвижная. После Калуги выставка отправится в районы области.

Между тем, в рамках XIII международного православного сретенского кинофестиваля «Встреча» в Обнинске впервые пройдут два детских и семейных фестиваля кино. Предстоящий фестиваль «Встреча» пронизан темами семьи и детей. В конкурсную программу отобрали 96 фильмов. География участников обширна: среди них представители стран ближнего и дальнего зарубежья, а Россия участвует от Калининграда до Камчатки.

Два детских и семейных кинофестиваля «Кинодом» и «София» пройдут в несколько дней. Демонстрационная программа состоит из лучших образцов игрового, анимационного и документального кино на семейную тему, созданного в 2016—2017 годах. Фестивальные показы пройдут на нескольких площадках городов Обнинск, Малоярославца, Жукова. В рамках конкурсной программы проекта работают детское, родительское и педагогическое жюри. По результатам отбора жюри создадут коллекцию лучших фильмов для семейного просмотра.

Главным жанром другого детского фестиваля «София» выбрана духовная притча — короткий назидательный фильм о жизненной премудрости, добре, любви и истине. По словам организаторов, любительское кино и видеотворчество сегодня — самый современный способ коммуникации и самовыражения для детей и подростков. Важно не только учить детей делать видеоконтент, но и менять качество работ, насыщать их добрыми мыслями. Жюри отобрало 10 лучших кинопритч, на фестивале пройдет «народное голосование» за лучший фильм и лучшего актера. Также в программе — круглые столы по кинопедагогике и медиаобразованию, киномарафон «Как снять кино за 40 минут», конкурсы и выставки детских рисунков. На площадках города Малоярославец пройдет показ лучших детских фильмов с участием их создателей.

Как напомнили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете фестиваля «Встреча», впервые православный сретенский кинофестиваль состоялся в Калужской области в 2006 году по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента и при поддержке Министерства культуры РФ.

Первый кинофестиваль «Встреча» показал, что не только зрителю нужна эта киноплощадка, но и авторам, которые создают фильмы на тему христианских ценностей. По телевидению эти фильмы не показывают. Во-первых, не формат по теме, а во-вторых в то время студии которые делали такое кино и не предполагали пробиться на телеэкран. Совершенно не учитывался формат телевизионного фильма — 13, 26. 39 минут. Фильмы были и 20 и 7 и 45 минут! И качество фильмов было далеко от совершенства.

С 2012 года фестиваль «Встреча» стал выбирать основной темой или великие исторические даты или, как в 2017 году, тему года объявленного в России президентом.

В 2012 году это было воспоминание об Отечественной войне 1812 года, а в 2013 году фестиваль был посвящен 400-летию Дома Романовых. В 2014 году фестиваль был посвящен 750-летию со дня рождения Игумена Земли Русской святому преподобному Сергию Радонежскому. В 2015 году фестиваль посвятили 1000-летию преставления святого князя Владимира Крестителя Руси. В 2016 году — 1000-летию присутствия русских на Афоне.

С 2014 года одним из значительных элементов фестиваля стало создание передвижных выставок репродукций картин и икон, посвященных теме фестиваля.

Кинопраздник «Встреча» это не только кинопоказы, это, прежде всего, встречи друзей, новых и старых, говорящих на одном языке или с переводчиками, а то и просто на языке жестов. Гостями фестиваля были маститые режиссеры А. Сурикова, С. Мирошниченко, Р. Чхеидзе, а также известные актеры, А. Петренко, Л. Федосеева-Шукшина, А. Гуськов, А. Мерзликин, А. Михайлов, Е. Цыплакова и студенты ВГИКА.

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