Калуга, 21 января, 2018, 16:57 — ИА Регнум. Фотовыставка, по итогам конкурса «Благословенная Калужская земля», организованная при содействии Калужской митрополии торжественно открылась сегодня, 21 января в Калужской областной научной библиотеке им. В. Г. Белинского.

Eparhia-kaluga.ru На выставке

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии, целью фотоконкурса «Благословенная Калужская земля» является духовное, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также приобщение к традициям православной культуры.

По информации организаторов, конкурс Калужской митрополии «Благословенная Калужская земля» проходит второй раз по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента. В фотоконкурсе принимают участие дети и подростки в возрасте от 10 до 20 лет, проживающие на территории Калужской области. Победители отбираются по четырем номинациям: святые места земли Калужской; места, связанные с историей Калужского края и подвигами соотечественников; служение отечеству земному и Небесному; семья как малая Церковь.

Оценка конкурсных работ производится по критериям: художественный уровень произведений, оригинальность и глубина раскрытия идеи, а также качество исполнения фотоснимка.

Авторы лучших работ отмечены дипломами победителя и награждены призами и ценными подарками. Участникам и гостям церемонии предложена большая концертная программа, подготовленная учащимися Калужской православной гимназии.