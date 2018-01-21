Рим, 21 января, 2018, 16:28 — ИА Регнум. 21 января на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» был разыгран матч 21-го тура Серии А между командами «Аталанта» и «Наполи». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «неаполитанцев».

Youri165 Дрис Мертенс

На 65-й минуте оттянутый форвард сборной Бельгии Дрис Мертенс открыл счет, обыграв вратаря в дуэли 1 на 1 — 0:1. Ассистом отметился Хосе Кальехон.

Статистика матча («Аталанта"/"/Наполи»)

Удары 5/9

Удары в створ 2/3

Владение 48%/52%

Фолы 9/12

Набрав 54 очка «Наполи» укрепился на первом месте, оторвавшись от «Ювентуса» на 4 балла. «Аталанта» с 30-ю очками осталась на 7-й позиции.

Составы на матч:

«Аталанта»: Бериша, Толои, Масьелло, Кальдара, Кристанте, Фройлер, Хатебур, Спинаццола, Иличич, Корнелиус, Гомес.

«Наполи»: Рейна, Руй, Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Аллан, Зилиньски, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Главный арбитр матча: Даниэль Орсато.

Предупреждения: Руй — 24, Кальехон — 87.

Голы: Мертенс 65 — 0:1.