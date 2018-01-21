Петрозаводск, 21 января, 2018, 16:06 — ИА Регнум. Восемь легковых транспортных средств столкнулись из-за метели в Карелии. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы регионального управления ГУМЧС.

Метель

ДТП произошло в воскресенье, 21 января, в Кондопожском районе под Янишполем. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Информация поступила в 12.41 мск, — сказал источник. — Из-за метели столкнулись восемь машин».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Читайте также: Пять человек погибли в ДТП на трассе под Омском

А также: Четыре человека погибли в тройном ДТП под Вологдой