Париж, 21 января, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Франция просит созвать экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по ситуации в Сирийской Арабской Республике после того, как турецкие танки заняли сирийский населённый пункт Африн. Об этом сегодня, 21 января, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Neptuul Зал заседаний Совета Безопасности ООН

«Сирия: Гута, Идлиб, Африн — Франция просит созыва экстренного заседания Совбеза ООН», — написал Ле Дриан.

Он также добавил, что утром 21 января он провел переговоры с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

Глава французского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что его страна настаивает на немедленном прекращении огня и беспрепятственном гуманитарном доступе в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкие вооружённые силы начали вторжение в Сирию, которое они называет операция «Оливковая ветвь». Турецкая армия ведет боевые действия против сил сирийских курдов, расположенных в районе Африна. Началу наземной фазы операции предшествовала серия авиаударов.

Кроме того, сегодня стало известно, что сирийские правительственные войска развивают наступление в провинции Идлиб, которая до сих пор находится под контролем террористов. Стало известно, что в окружение попала крупная группировка боевиков террористической организации Джебхат ан-Нусра (организация, деятельность которой запрещена в РФ).