Чебоксары, 21 января, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Федеральная сеть дорог, расположенная в Чувашии, перешла с 20 января в оперативное управление ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (г.Казань). Соответствующее решение принято Федеральным дорожным агентством.

Vv-fad.ru Одна из дорог в Чувашии

Согласно распоряжению о перераспределении объектов федерального имущества между федеральными казёнными учреждениям Упрдор «Прикамье» и «Волго-Вятскуправтодор», с 20 января в оперативное управление последнего переходит федеральная сеть дорог в границах Чувашии — 327,337 км. Речь идёт об участках федеральной трассы М-7 «Волга» (Москва-Уфа), дороги Р-176 «Вятка» (Чебоксары — Йошкар-Ола — Киров — Сыктывкар), А-151 (Цивильск — Ульяновск).

Таким образом, в оперативном управлении «Волго-Вятскуправтодор» будет находиться 1918,762 км дорог, расположенных в границах Татарии, Марий Эл, Ульяновской области и Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за федеральные дороги в Чувашии отвечало Упрдор «Волга» (г.Чебоксары), затем — Упрдор «Прикамье» (г.Пермь). По данным минтранса Чувашии, федеральную сеть дорог в республике в рамках ранее заключенных контрактов обслуживает ООО «Воддорстрой».

Напомним, ФКУ Упрдор «Прикамье» было образовано в июле 2016 года, является правопреемником ФКУ «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства» (Упрдор «Волга»). Ранее в Чувашии был осуждён бывший руководитель Упрдор «Волга» Сергей Гаврилов, в настоящее время он находится в розыске. Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября 2015 года Ленинский районный суд Чебоксар признал Гаврилова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении служебными полномочиями.

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