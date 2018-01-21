Вашингтон, 21 января, 2018, 14:50 — ИА Регнум. В США в ходе военных учений в штате Калифорния разбился боевой вертолет. Об этом сегодня, 21 января, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя министерства обороны США.

Arpingstone AH-64 «Apache»

Сообщается, что боевой вертолет Apache разбился в пустыне в штате Калифорния, где проходили военные учения. Причина катастрофы пока не выяснена. Оба пилота вертолёта погибли.

Отмечается, что это первый несчастный случай, который привел к гибели американских солдат в этом году. В связи с произошедшим начато расследование.