Екатеринбург, 21 января, 2018, 14:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге активисты общественных и ветеранских организаций возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину в годовщину смерти основателя советского государства и вождя мирового пролетариата. В мероприятии приняли участие более 20 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Кардаполов ИА Красная Весна Возложение цветов к памятнику Ленину в Екатеринбурге ИА Красная Весна

В ходе возложения цветов ветеран труда и председатель межрегионального союза коммунистов Николай Алянич заявил о выдающейся роли Ленина в российской и мировой истории. По его мнению, капитализм не имеет исторических перспектив, а мир будет идти к социализму.

Как сообщало ИА REGNUM, общественники регулярно проводят мероприятия посвящённые памяти Владимира Ленина в Екатеринбурге и Свердловской области. Так в годовщину дня рождения основателя советского государства 22 апреля 2017 года представители общественных организаций в Екатеринбурге возложили цветы к памятнику вождю мирового пролетариата на площади 1905 года. А после торжественного мероприятия провели ленинский субботник в Шарташском лесопарке.

В этот же день в Нижнем Тагиле активисты местного отделения общественного движения «Суть времени» очистили памятник «Ленин на земном шаре» от надписей, которые оставили на постаменте вандалы. После этого они торжественно возложили цветы к монументу. После этого активисты отправились к памятнику Ленину на улице Красноармейской и памятнику у Нижнетагильского металлургического комбината, где также возложили цветы.