Чебоксары, 21 января, 2018, 14:15 — ИА Регнум. В Чувашии усилят меры безопасности. ГКЧС республики закупает 135 металлодетекторов и 37 турникетов «Антипаника». На это предусмотрено в целом почти 22,4 млн рублей. Соответствующие аукционы опубликованы на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Где именно будут установлены металлодетекторы и турникеты, не сообщается.

Oleg chirkov Турникет

Заказчиком двух аукционов выступает Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Согласно документу, ГКЧС планирует заказать электромеханический турникет-трипод с автоматическими планками «Антипаника». Ведомство приобретает 37 турникетов, начальная (максимальная) цена определена в сумме 5,513 млн рублей.

«Турникет предназначен для управления потоками людей на проходных промышленных предприятий, в банках, административных учреждениях, магазинах, вокзалах, аэропортах и т.п. В турникете должна быть предусмотрена возможность «быстрого открытия зоны прохода для организации эвакуации в экстренных ситуациях», — отмечается в техническом задании.

Уточняется, что пропускная способность турникета при свободном проходе должна составлять не менее 60 человек в минуту, в режиме — однократного прохода — не менее 30.

Также объявлен электронный аукцион на поставку арочных металлодетекторов с пропускной способностью не менее 60 человек в минуту. Всего планируется приобрести 135 штук, максимальная цена определена в сумме 16 875 000 рублей.

«Металлодетектор стационарный арочный для жёстких условий эксплуатации. Предназначен для обнаружения запрещенных к проносу металлических предметов, скрываемых под одеждой людей или ручной клади, огнестрельного и холодного оружия», — уточняется в документации.