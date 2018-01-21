Афины , 21 января, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Гражданин Российской Федерации Александр Винник, обвиняемый в США в отмывании нескольких миллиардов долларов, обратился к властям Греции с просьбой дать ему политическое убежище. Об этом сегодня, 21 января, сообщил журналистам адвокат Винника Илиас Спирлиадис.

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Он сообщил, что заявление с просьбой предоставить Виннику политическое убежище подано властям Греции.

«Мы считаем, что, если он будет выдан США, то там к нему не будут обращаться по европейским стандартам, не исключаем даже применение к нему пыток. Кроме того, он эксперт в области блокчейна, а эта информация интересует власти США, что делает его дело еще и политическим», — заявил адвокат.

Юрист уточнил, что согласно греческому законодательству, заявление с просьбой предоставить Виннику политическое убежище было направлено министру юстиции Греции, а также генеральному прокурору Афин и Салоников.

Пока заявление об экстрадиции не будет рассмотрено, Винник не может быть экстрадирован из Греции.

Более того, если решение о предоставлении политического убежища будет отрицательным, его можно будет обжаловать.

«И пока все инстанции не будут завершены, министр, по нашим законам, не может подписать документ о его экстрадиции», — пояснил Спирлиадис.

При этом защита намерена просить суд освободить Винника из-под стражи на время рассмотрения заявления с просьбой о политическом убежище.

Также защита намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека, так как считает, что в отношении Винника нарушены определенные статьи Конвенции по защите прав человека и основных свобод.

Стоит отметить, что выдачи Винника добиваются не только власти США, но и российская юстиция. В РФ он обвиняется в мошенничестве.