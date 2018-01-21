Чебоксары, 21 января, 2018, 13:17 — ИА Регнум. На 2 февраля в Чувашском УФАС назначено рассмотрение обращений в отношении страховой компании «Чувашия-Мед» в связи с проведением ряда закупок. Соответствующие обращения поступили в ведомство от депутата Госсовета республики и физического лица, перенаправленного из управления контроля и общественной безопасности главы Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы УФАС.

foto.cheb.ru Страховая компания «Чувашия-Мед»

Обращение парламентария, имя которого не называется, касается заключения с 1 января 2015 года по 10 февраля 2017 года ряда возмездных договоров между страховой компанией и компанией «Икар-1». В сообщении уточняется, что речь, в частности, идёт о трёх закупках на освидетельствование водителей и двух закупках на охрану ряда нежилых помещений, в одном из которых расположена последняя. В связи с чем заявитель просит проверить обоснованность цен, по которым страховая компания приобретает товары, работы и услуги путем проведения закупок у единственного поставщика.

Представитель администрации Чебоксар заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела для анализа документов на соответствие законодательства. Ходатайство удовлетворено, рассмотрение дела отложено на 2 февраля.

Напомним, АО «СК «Чувашия-Мед» — компания со стопроцентной долей участия в его уставном капитале муниципального образования Чебоксары. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении экс-главы Чебоксар, которая ранее возглавляла страховую компанию.