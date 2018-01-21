Москва, 21 января, 2018, 12:59 — ИА Регнум. В Москве сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать преступника, находившегося в федеральном розыске с 2000 года. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел России.

(сс) George Hodan Арест

Речь идёт о злоумышленнике, который совершал разбойные нападения на участке федеральной трассы «М2-Крым» в Мценском районе Орловской области. В частности, в декабре 2000 года подозреваемый остановил автомобиль марки «ЗИЛ», ранил из пистолета водителя и пассажира и похитил у них 400 тыс. рублей. С места преступления нападавший скрылся и с тех пор находился в федеральном розыске.

Сотрудникам полиции Орловской области совместно коллегами из Московского уголовного розыска удалось задержать злоумышленника спустя почти 18 лет после совершения им преступления.

Как именно полиция вышла на его след и как проходило задержание не сообщается.

В настоящее время преступник переправлен в город Мценск, где местный суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.