Маскат, 21 января, 2018, 12:24 — ИА Регнум. Министр топлива и энергетики Российской Федерации Александр Новак считает, что баланс спроса и предложения на рынке нефти должен восстановить в текущем году. Об этом он заявил журналистам сегодня, 21 января, находясь в Омане, где проходит заседание министерского комитета ОПЕК+. Этот комитет создан для контроля за соблюдением венского соглашения о сокращении уровня добычи нефти и выработки рекомендаций по его корректировке.

lalabell68 Нефтяная вышка

Новак заявил, что точную дату балансировки рынка нефти он назвать не может, но это произойдёт, скорее всего уже в 2018 году. Этому в том числе способствует снижение накопленных запасов нефти по всему миру.

В том случае, если произойдёт очередной рост цен на нефть, то мировая добыча черного золота вновь увеличится, что снова может привести к разбалансировке рынка.

«Но опять же: нужно смотреть, исходя из общей совокупности факторов, в том числе рост затрат в этом секторе, рост спроса в США и в целом по миру», — пояснил Новак.

Напомним, после катастрофического снижения мировых цен на нефть, нефтедобывающим странам удалось договориться по корректировке уровня добычи, для стабилизации рынка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин считает, что текущие мировые цены на нефть, находящиеся вблизи отметки $70 за баррель, являются неустойчивыми и в среднесрочной перспективе нефть опустится до $60 за баррель, которая, по мнению Орешкина, является более устойчивой отметкой.