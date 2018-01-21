Чебоксары, 21 января, 2018, 11:40 — ИА Регнум. В 2018 году на рекультивацию Пихтулинской свалки в Чебоксарах, которая проводится в рамках федерального проекта «Чистая страна», будет направлено 207,9 млн рублей. В этом году планируется завершить технический этап и начать биологический этап, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы к посланию главы Чувашии.

Cap.ru Рекультивация Пихтулинской свалки в Чебоксарах

По данным властей, общий объём средств на рекультивацию санкционированной свалки в Чебоксарах в 2017 году составил 122,5 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета — 113,9 млн рублей. На 2018 год предусмотрено 207,9 млн рублей, в том числе средства федеральной казны могут составить 196,5 млн рублей.

В мэрии Чебоксар отмечают, что согласно контракту на оказание услуг по рекультивации Пихтулинской свалки, заключенному между МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» и ООО «Автодор», работы на объекте должны быть завершены в 2018 году. По информации администрации, в настоящее время на объекте продолжается формирование тела полигона, укатываются склоны, переработано почти 490 тыс. кубометров отходов. Идёт укладка геомембраны, слоев геотекстиля и доменного шлакового щебня. Муниципальные власти заявляют, что «постоянно в работах на рекультивации свалки» задействовано восемь бульдозеров, 13 экскаваторов, три катка и 23 автосамосвала, один фронтальный погрузчик и 20 рабочих.

«Комплекс мероприятий позволит вернуть в хозяйственный оборот более 30 га земель, ликвидировать «горячую» экологическую точку и улучшить санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей городов Чебоксары, Новочебоксарск и пригородных деревень Чебоксарского района», — напоминают муниципальные власти.

Напомним, общий объём федеральных средств составит более 330 млн рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с проектом рекультивации Пихтулинской свалки летом 2017 года разразился скандал: аукционы срывались один за другим в связи с жалобами участников. Критической временной отметкой стало 1 сентября: если бы к этому времени не был заключён контракт, то Чувашии пришлось бы не только вернуть федеральные средства, но ещё и заплатить штраф. Мэрия Чебоксар приняли решение заключить контракт с ООО «Автодор» — несмотря и вопреки публичному указанию главы Чувашии Михаила Игнатьева, который оценил процедуру проведения торгов как «неэффективное безответственное и безобразное», в результате «336 млн рублей доверяем какой-то вшивой организации».

Отметим, что в рамках приоритетного проекта «Чистая страна» во втором квартале 2018 года планируется начать рекультивацию санкционированной свалки твердых бытовых отходов в Чебоксарском районе у деревни Ильбеши. Площадь участка составляет 4,5 га. По данным региональной власти, общий объем средств на рекультивацию Ильешевской свалки составит 38,92 млн рублей, в том числе 36,58 млн рублей федеральных средств.