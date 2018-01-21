Анкара, 21 января, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Колонна турецких танков вошла в сирийский город Африн для поддержки действий так называемой Сирийской свободной армии в боях против курдских формирований. Об этом сегодня, 21 января, сообщает телеканал NTV со ссылкой на военный источник.

MilitaryArms.ru Турецкая армия на марше

Сообщается, что колонная турецких танков пересекла сирийско-турецкую границу и проследовала до сирийского населенного пункта Африн, расположенного чуть более чем в 20 км от границы.

Серьезного сопротивления турецкие танки со стороны курдских сил не встретили, так как курды организовано отступают вглубь сирийской территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный штаб вооружённых сил Турции объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против сил сирийских курдов в районе населенного пункта Африн.

Операция началась с воздушной фазы — 72 боевых самолета ВВС Турции нанесли серию авиаударов по позициям курдских сил. Сообщается, что были поражены 108 из 113 намеченных целей.

Власти Сирии уже осудили нападание Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирийской Арабской Республики.