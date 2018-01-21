Вашингтон, 21 января, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Белый дом США перестал отвечать на звонки американских граждан. Об этом стало известно американским СМИ накануне, 20 января.

Sean Spicer, White House press secretary Не звоните сюда больше!

Теперь тот, кто позвонил в Белый дом в службу по связям с общественностью слышит не оператора, а голос автоответчика, который информирует о приостановке работы федерального правительства и об ответственности на это демократов в Конгрессе США.

«К сожалению, мы не можем ответить на ваш звонок сегодня, потому что демократы в Конгрессе держат в заложниках финансирование правительства, включая финансирование наших военнослужащих и других приоритетов национальной безопасности», — говорит автоответчик.

В записи также отмечается, что из-за обструкции демократов в Конгрессе правительство приостановило свою работу, но Белый дом обязательно снова начнёт принимать звонки после того, как правительство восстановит свою работу.

При этом письмо президенту США можно по-прежнему написать при помощи специальной формы на официальном сайте Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 января сенат Конгресса США не смог завершить работу над резолюцией по продлению временного финансирования американских государственных учреждений. В результате этого после полуночи 20 января все американские государственные учреждения формально приостановили свою работу, а сотрудники были автоматически отправлены в неоплачиваемый отпуск.

При этом ключевые ведомства, отвечающие за национальную безопасность и внешнеполитическую деятельность всё равно продолжат свою работу.