Скопье, 21 января, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Новое название «бывшей югославской республики» Македония будет определено на референдуме. Об этом накануне, 20 января, заявил премьер-министр страны Зоран Заев.

Rašo Македония

«Вы видите, что идет прозрачный процесс, мы хотим решения на основе национального консенсуса, и чтобы оно в конце было подтверждено гражданами на референдуме», — сказал глава македонского правительства.

Напомним, спор о названии Македонии ведется со времен распада Югославии в 1991 году, в состав которой эта республика ранее входила. Греция не согласна с названием республики, так как оно соответствует названию греческой области Македония, которая граничит с «бывшей югославской республикой». Долгое время Греция блокирует вступление Македонии в Европейский союз и военный блок НАТО.

Кроме того, Афины также не устраивает название «Бывшая югославская республика Македония» (БЮРМ), с которым эта страна была принята в Организацию Объединённых Наций в 1993 году.

Ситуация немного сдвинулась с мертвой точки, когда активизировались переговоры о названии Македонии при посредничестве спецпредставителя генерального секретаря ООН Мэтью Нимица.

Ожидается, что решение по этому вопросу может быть принято до конца 2018 года.

Варианты нового названия для Македонии не разглашаются, однако в СМИ уже просочились как минимум пять вариантов: Республика Македония (Скопье), Республика Верхняя Македония, Вардарская Республика Македония, Республика Северная Македония, Республика Новая Македония.