Пекин, 21 января, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Министерство обороны Китайской Народной Республики призвало власти США отказаться от взглядов времён холодной войны. Официальное заявление китайского военного ведомства на этот счёт было опубликовано сегодня, 21 января.

Chuck Hagel Министр обороны КНР Чан Ваньцюань

Сообщается, что китайское министерство обороны призвало США отказаться от мировоззрения в духе холодной войны и относиться к китайской политике в сфере национальной безопасности «рационально и объективно».

В ведомстве отметили, что «отдельные страны» являются подстрекателями милитаризации Южно-Китайского моря. Эти страны совершенно не хотят видеть мир в регионе, считают китайские военные.

Такие агрессивные милитаристские государства под эгидой «свободы судоходства» проводят военные манёвры в «тиранической манере», заявили в китайском Минобороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минобороны Китая заявило, что эсминец военно-морских сил США нарушил территориальные воды КНР в районе острова Хуанянь в Южно-Китайском море.

Стоит отметить, что в очередной американской военной стратегии, выпущенной Белым домом, Россия и Китай названы главными противниками США.