Москва, 21 января, 2018, 08:41 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал желание спикера парламента Молдавии взыскать с России «миллиарды долларов» за «оккупацию Приднестровья». Свой комментарий Пушков опубликовал накануне, 20 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

ParisSeptembre2014 Алексей Пушков

Напомним, ранее спикер парламента Молдавии Андриан Канду обвинил Россию в том, что она якобы «оккупировала» Приднестровье и тем самым «нарушает» нормы международного права. При этом Канду подчеркнул, что молдавские власти намерены взыскать с России «миллиарды долларов» за эти «оккупацию».

Стоит отметить, что более 60% жителей Приднестровья — это русские и украинцы, которые ещё до распада СССР, хотели отделения их региона от Молдавской ССР, так как опасались, что данная республика хочет присоединиться к Румынии. В 1992 году власти Молдавии попытались силовым путём решить проблему Приднестровья, но потерпели поражение. С тех пор Приднестровская Молдавская Республика является независимым государством, хотя и непризнанным.

Пушков отметил, что претензии Молдавии совершенно несостоятельны, так как никакой оккупации никогда и не было. А если Молдавия будет настаивать на своём, то вполне может лишиться российского рынка сбыта.

«В Молдавии хотят получить с России миллиарды за мифическую «оккупацию Приднестровья»? Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать «дайте деньги»! Потуги, обреченные на провал. Пусть даже не думают. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем», — написал политик.