Берлин, 21 января, 2018, 08:12 — ИА Регнум. В Германии концерн Volkswagen Group принял решение отозвать 127 тыс. автомобилей марки Audi из-за проблем с системой контроля выбросов. Об этом сегодня, 21 января, пишет Bild am Sonntag со ссылкой на Федеральное управление автомобильного транспорта.

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Сообщается, что в моделях Audi A4, A5, A6, A7, A8, Q5 и Q7, оснащённых дизельным двигателем, было обнаружено то самое программное обеспечение, которое позволяет обходить ограничения на выброс вредных газов.

Напомним, что в сентябре 2015 года в США была вскрыта афера концерна Volkswagen, при которой использовалось программное обеспечение для дизельных двигателей, позволяющее обойти систему ограничения на выброс вредных газов.

Превышения норм выбросов для этих автомобилей были обнаружены исследовательской группой из Университета Западной Виргинии, которая измеряла состав выхлопных газов во время вождения автомобиля с помощью мобильных устройств PEMS.

По разным оценкам, общее количество автомобилей с данной недокументированной особенностью может достигать 5 или 11 миллионов.

Скандал стал причиной ухода в отставку председателя автоконцерна Мартина Винтеркорна. Его сменил директор Porsche, Маттиас Мюллер. Также компанию были вынуждены покинуть ряд других ключевых фигур: глава отдела исследований и разработок Volkswagen Хайнц-Якоб Нойсер, ответственный за техническое развитие бренда Audi Ульрих Хакенберг и глава отдела исследований и разработок в Porsche Вольфганг Хатц. Согласно публикации The Wall Street Journal, двум последним принадлежит идея с махинациями вокруг показателей токсичности выхлопов.

Акции компании значительно подешевели, последствия скандала негативно отразились на машиностроительной отрасли Германии. На фоне «дизельгейта» продажи VW резко снизились в конце 2015 года (на 5,2% в декабре), за весь год мировые продажи упали на 2%. В течение предыдущих 13 лет компания показывала рост продаж.