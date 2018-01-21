Москва, 21 января, 2018, 05:42 — ИА Регнум. Ролик с хэштегом #Satisfaction, опубликованный на официальной странице программы «Вечерний Ургант» в Instagram, набрал более 1,4 млн просмотров. Клип продолжает флешмоб, запущенный в сети в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА).

Цитата х/ф «Полицейская академия-3», реж. Джин Куинтано, 1986, США, Танцы-шманцы

В кадре — четыре участника проекта, включая самого Ивана Урганта. На персонажах — домашняя одежда, тапочки, Ургант одет в длинный клетчатый халат и тельняшку.

Герои клипа танцуют под популярную композицию итальянского диджея Бенни Бенасси, один из них сбрасывает рубашку и остается в белой майке. Ролик длится меньше минуты.

Под видео — более 2 тыс. комментариев. Пользователи задаются вопросом, почему участники одеты и отмечают, что подобную «вечеринку» вполне можно увидеть, если внезапно зайти к соседям по подъезду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете появился ролик, снятый курсантами УИГА. Учащиеся лётного института танцуют в кадре в нижнем белье и фуражках. Видео вызвало широкий резонанс, при этом мнения людей разделились. Кто-то считает поведение курсантов вполне допустимым и даже забавным, другие возмущены, называя поступок молодых людей вульгарным и непристойным.

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