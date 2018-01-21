Москва, 21 января, 2018, 05:19 — ИА Регнум. Житель Пятигорская Кирилл Терёшин, известный как «руки-базуки», лег на операционный стол для удаления синтола из рук. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

s_1_a_c_k_3_r Кирилл Терёшин

Хирурги извлекли химическую смесь из тела молодого человека, взамен вставив в предплечья импланты. Кроме того, импланты вживили в ноги Терёшина, говорится в сообщении.

Не исключено, что к очередной операции Терёшина подтолкнула встреча с бразильцем Ромарио Дос Сантосом, который на родине также прославился модификацией тела. Дос Сантос и Кирилл «руки-базуки» приняли участие в съемках телешоу Андрея Малахова «Прямой эфир».

Бразильский бодибилдер призвал эпатажного пятигорчанина отказаться от синтола. Он признался, что ранее сам едва не потерял руки из-за этого вещества, сообщает «Лайф». Передача с Дос Сантосом и Терёшиным выйдет в эфир телеканала «Россия 1» после 21 января.

Как сообщало ИА REGNUM, «слава» пришла к Кириллу Терёшину в ноябре 2017 года, когда он самостоятельно закачал на место бицепсов несколько литров синтола — препарата для увеличения мышц. Экономя деньги, Терёшин сам приготовил смесь на основе оливкового масла.

Позже «человек-синтол» снялся в шоу Малахова, став еще более популярным. В середине января молодой человек вновь изменил свой облик — он удалил брови, отрастил ногти на руках, увеличил губы, покрасил волосы и стал использовать яркий макияж.

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