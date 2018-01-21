Британский школьник-аутист получил доступ к разведданым США
Лондон, 21 января, 2018, 04:18 — ИА Регнум. Житель Великобритании Кейн Гэмбл предстал перед судом за попытку взлома компьютеров бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана и других высокопоставленных чиновников США. На момент совершения преступлений ему было 15 лет, сообщает The Telegraph со ссылкой на материалы суда.
Гэмбл, которому на сегодняшний день 18 лет, признал себя виновным по десяти пунктам обвинения, в числе которых попытки получить несанкционированный доступ к цифровым данным и внесение в них несанкционированных правок. Известно также, что юноша страдает аутизмом.
Подростку удалось получить доступ к компьютеру Бреннана. Сначала он выдал себя за представителя провайдера Verizon и взломал сетевой аккаунт экс-главы ЦРУ. Затем он попытался проникнуть в компьютер, но не смог ответить на контрольный вопрос. Гэмбл убедил обработчика вызовов изменить вопрос, и тогда его замысел увенчался успехом.
В дальнейшем юноша получил доступ к другим страницам Бреннана, его переписке и контактам. Кроме того, в его распоряжении оказались базы данных американской разведки. Для этого он обошел службу техподдержки ФБР, представившись бывшим заместителем директора ФБР Марком Джулиано.
Как пояснил королевский адвокат Джон Ллойд-Джонс, Гэмбл получил доступ к чрезвычайно секретным данным, в том числе имеющим отношение к военным и разведывательным операциям в Афганистане и Иране. Он также проник в сети минюста США, базы данных сотрудников ФБР, материалы дела о взрыве на нефтяной платформе Deepwater Horizon.
Утечка данных обеспокоила ФБР и Секретную службу США, ведомства обратились к Лондону с запросом об аресте хакера. Отмечается, что дата вынесения приговора Гэмблу пока не назначена.