Лондон, 21 января, 2018, 04:18 — ИА Регнум. Житель Великобритании Кейн Гэмбл предстал перед судом за попытку взлома компьютеров бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана и других высокопоставленных чиновников США. На момент совершения преступлений ему было 15 лет, сообщает The Telegraph со ссылкой на материалы суда.

Img-s2.onedio.com Прослушка

Гэмбл, которому на сегодняшний день 18 лет, признал себя виновным по десяти пунктам обвинения, в числе которых попытки получить несанкционированный доступ к цифровым данным и внесение в них несанкционированных правок. Известно также, что юноша страдает аутизмом.

Подростку удалось получить доступ к компьютеру Бреннана. Сначала он выдал себя за представителя провайдера Verizon и взломал сетевой аккаунт экс-главы ЦРУ. Затем он попытался проникнуть в компьютер, но не смог ответить на контрольный вопрос. Гэмбл убедил обработчика вызовов изменить вопрос, и тогда его замысел увенчался успехом.

В дальнейшем юноша получил доступ к другим страницам Бреннана, его переписке и контактам. Кроме того, в его распоряжении оказались базы данных американской разведки. Для этого он обошел службу техподдержки ФБР, представившись бывшим заместителем директора ФБР Марком Джулиано.

Как пояснил королевский адвокат Джон Ллойд-Джонс, Гэмбл получил доступ к чрезвычайно секретным данным, в том числе имеющим отношение к военным и разведывательным операциям в Афганистане и Иране. Он также проник в сети минюста США, базы данных сотрудников ФБР, материалы дела о взрыве на нефтяной платформе Deepwater Horizon.

Утечка данных обеспокоила ФБР и Секретную службу США, ведомства обратились к Лондону с запросом об аресте хакера. Отмечается, что дата вынесения приговора Гэмблу пока не назначена.