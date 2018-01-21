Вашингтон, 21 января, 2018, 03:26 — ИА Регнум. Многотысячные акции протеста проходят в американских городах в годовщину инаугурации президента Дональда Трампа. Манифестанты выражают недовольство политикой главы государства, передает американский телеканал CNN.

Rhododendrites Акция протеста против Дональда Трампа

20 января демонстрации начались в десятках городов. Наиболее активно проявляют себя жители Лос-Анджелеса (штат Калифорния), Нью-Йорка (штат Нью-Йорк), Чикаго (штат Иллинойс) и Денвера (штат Колорадо). Участниками акций стали десятки тысяч человек.

Люди критикуют руководство страны за ужесточение иммиграционной политики и инициативы по сокращению финансирования абортов. В числе манифестантов — активисты и сторонники движения против сексуального насилия, использующие в своей кампании хэштег #MeToo.

Участницы «Женского марша» призывают к более серьезной защите женщин от домогательств и притеснений на рабочих местах. Отмечается, что на улицы вышли активисты многочисленных общественных организаций, включая тех, кто отстаивает права мигрантов и сексуальных меньшинств.

Протестующие не оставили без внимания и временное прекращение работы федерального правительства США. Вину за произошедшее они также возлагают на команду Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, вступление Дональда Трампа в должность президента США состоялось20 января 2017 года. Трамп стал 45-м президентом страны и первым предпринимателем и миллиардером, занявшим этот пост. Церемонию инаугурации Трампа называют самой дорогой в американской истории — она обошлась в $90 млн.

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