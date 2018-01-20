Степанакерт, 21 января, 2018, 01:59 — ИА Регнум. Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики обвинило Азербайджан в нанесении удара по армянским позициям при помощи беспилотника.

Позиции карабахских сил

«Игнорируя обязательства к принятию мер по укреплению доверия, взятые в ходе состоявшейся в Кракове при посредничестве Минской группы ОБСЕ встречи, противник 20 января около 14:50 совершил очередную провокацию на северном направлении карабахо-азербайджанской линии соприкосновения, обстреляв с беспилотника армянские позиции минометной миной», — отмечается в сообщении минобороны Нагорного Карабаха.

Уточняется, что в результате действий азербайджанских ВС Армия обороны НКР каких-либо потерь не понесла.

«Министерство обороны Республики Арцах призывает военно-политическое руководство Азербайджана следовать взятым на себя обязательством и избегать авантюрной тактики дальнейшего нагнетания обстановки», — отмечается в сообщении.

18 января при посредничестве Минской группы ОБСЕ и при участии сопредседателей группы из России, США и Франции в Кракове состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана.

По итогам переговоров посредники выступили с заявлением, в котором в частности призвали к принятию мер по укреплению доверия в качестве важного вклада в переговорный процесс.

«Главы МИД и сопредседатели отметили, что на линии соприкосновения относительно спокойная ситуация, и сопредседатели призвали стороны сохранять эту положительную тенденцию», — говорилось в заявлении.