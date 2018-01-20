Прага, 21 января, 2018, 00:49 — ИА Регнум. Пожар в отеле Eurostars David в столице Чехии Праге унес жизни двух человек. Госпитализация потребовалась девяти пострадавшим, сообщил 21 января журналистам представитель городской службы пожарной охраны Мартин Кавка.

Tammy Sue Пожар

Возгорание было ликвидировано 20 января около 22 часов по местному времени (24 часа мск). Пожарные обследовали все помещения гостиницы, находившихся в здании людей эвакуировали.

В больницах Праги находятся девять человек, пятеро из них — в тяжелом состоянии, троих медики вернули к жизни на месте ЧП, восстановив работу сердца. Около 40 человек, отравившихся дымом, получили помощь на месте.

По данным чешского телеканала Noviny, среди пострадавших — двое пожарных.

Причины возгорания в четырёхзвёздочном отеле, расположенном на улице Наплавни, пока не известны. На месте работают следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 января пожар также произошел в центре Киева. На улице Богдана Хмельницкого загорелись верхний этаж и крыша пятиэтажного здания, площадь возгорания — около 800 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.