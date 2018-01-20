Киев, 20 января, 2018, 22:35 — ИА Регнум. В центре Киева в пятиэтажном здании произошел пожар. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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ЧП произошло в субботу, 20 января, на ул. Богдана Хмельницого 12, возле метро «Театральная».

"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, — говорится в сообщении. — Горит пятый этаж и крыша здания».

Отмечается, что площадь пожара составляет около 800 квадратных метров.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

Причины возгорания пока неизвестны.

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