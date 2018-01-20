Анкара, 20 января, 2018, 22:25 — ИА Регнум. Сухопутные части Вооруженных сил Турции будут привлечены к операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне 21 января. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

NATO Training Mission-Afghanistan Турецкие военные

По его словам, данное решение будет приниматься с учетом обстановки на северо-западе Сирии.

При этом Йылдырым добавил, что Турция не ставит под вопрос территориальную целостность Сирии.

«Анкара стремится устранить угрозу в отношении границ Турции, исходящую с северо-запада Сирии в последние 3 года, — заявил премьер-министр страны. — Мы также ставим целью предотвращение обстрелов населенных пунктов Сирии, освобожденных в рамках операции «Щит Евфрата».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ВС Турции фактически начали наземную фазу операции в районе Африна против сирийских курдов.

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