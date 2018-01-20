Москва, 20 января, 2018, 21:31 — ИА Регнум. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора обсудили мирное урегулирование в Сирии и Конгресс в Сочи. Об этом сообщается на странице российского внешнеполитического ведомства в соцсети Facebook.

Ru.usembassy.gov Лавров и Тиллерсон

«Обсуждалась ситуация в Сирии, в том числе вопросы обеспечения стабильности на севере страны и продвижения процесса мирного урегулирования под эгидой ООН, чему должен способствовать созываемый в Сочи Конгресс сирийского национального диалога с широким составом участников», — говорится в сообщении.

В МИД РФ добавили, что Лавров и Тиллерсон также обсудили некоторые другие «актуальные темы международной и двусторонней повестки дня». Разговор двух дипломатов состоялся по американской инициативе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января генштаб Вооруженных сил Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований из отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» (ДС) в Африне.

Читайте также: Военные РФ выведены из Африна из-за турецкой операции

А также: ВВС Турции нанесли удар по аэродрому «Минниг» в Сирии