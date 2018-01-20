Москва, 20 января, 2018, 20:56 — ИА Регнум. В ситуации объявленном президентом Турции Эрдоганом начале «антитеррористической операции» в Африне России следует проявлять сдержанность и не действовать в одностороннем порядке, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Council.gov.ru Константин Косачев

Военно-воздушные силы Турции уничтожили 108 из 113 намеченных целей в рамках военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, передает Anadolu. Сообщается, что турецкая авиация, в частности, совершила авиаудар по аэродрому Минниг на северо-западе Сирии.

«России в этой ситуации, на мой взгляд, следует проявлять сдержанность и ориентироваться на позицию официальных властей Сирии, а не действовать в одностороннем порядке — суверенитет есть суверенитет, и даже если он нарушается другими странами, уподобляться, пока не исчерпаны иные варианты, не стоит», — отметил сенатор.

В остальном же парламентарий надеется, что удастся избежать значительной эскалации силовых действий и срыва мирного процесса — «ведь в этом случае цена нынешних действий Турции будет непомерно высокой».

"Кроме предсказуемых новых жертв в многомерном и запутанном конфликте, удары могут поставить под угрозу весь и без того хрупкий переговорный процесс, среди кураторов и гарантов которого и сама Турция», — рассуждает Косачёв в соцсети.

Понятно, что у Анкары давние проблемы с курдами, и курдские отряды народной самообороны (YPG) партии «Демократический союз» (PYD) турки считают террористическими, однако детонатором для активизации Турции стали вовсе не действия самих курдов: и здесь не обошлось без Вашингтона, который не особо скрывал свое взаимодействие с курдскими силовыми структурами, указал он. Ранее американцы поставляли им оружие, а теперь и вовсе от имени Пентагона сообщили о подготовке на базе YPG вооруженных формирований по охране границ и внутреннего порядка, напомнил он, отметив, что «хотя госсекретарь Тиллерсон и опроверг эти сведения, похоже, уже поздно — турецкого лидера он не убедил, а машина возмездия уже запущена».

Во всяком случае, президент Турции отнюдь не к сирийскому руководству обращал свои слова в контексте начатой военной операции, заявляя, что, мол, именно «Запад должен осознать, что Турция — союзник, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе», указал сенатор.

«В общем, как это часто происходит в Сирии, через действия различных сил в этой стране «выясняют отношения» между собой совсем другие, внешние игроки, и это, конечно же, не способствует национальному примирению», — отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований из отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» (ДС) в Африне. По данным телеканала CNN Türk, ранее восемь истребителей ВВС Турции F-16, которые вылетели с авиабазы Диярбакыр, нанесли удары по позициям курдов из СНС и ДС, в результате которых были уничтожены наблюдательные пункты. Анкара считает ДС и СНС сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.