Анкара, 20 января, 2018, 20:54 — ИА Регнум. Автобус со школьниками, направлявшийся по маршруту Анкара — Бурсу, врезался в дерево в Турции. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил губернатор провинции Эскишехир Оздемир Чакаджак.

Kaatjem Авария

ДТП произошло в субботу, 20 января, на 12 км шоссе Эскишехир — Божуюк. По последним данным, в результате инцидента погибли 11 человек, еще более 40 получили ранения.

Отмечается, что всех пострадавших в ДТП людей отправили в местные больницы.

В настоящее время сотрудники специальных служб выясняют причины происшествия.

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