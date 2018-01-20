Анкара, 20 января, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Турции в рамках операции «Оливковая ветвь» нанесли удар по аэродрому «Минниг» на северо-западе Сирии. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

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«Турецкая авиация нанесла удар по аэродрому «Минниг», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что всего вооруженные силы (ВС) Турции нанесли удары по 108 объектам сирийских курдов в Африне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ВС Турции фактически начали наземную фазу операции в районе Африна против сирийских курдов.

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