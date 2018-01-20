Мадрид, 20 января, 2018, 20:08 — ИА Регнум. 20 января на стадионе «Ванда Метрополитано» был разыгран матч 20-го тура испанской Примеры между командами «Атлетико» и «Жирона». Матч завершился со счетом 1:1.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

На 34-й минуте форвард сборной Франции Антуан Гризманн открыл счет, замкнув скидку Диего Косты — 1:0. На 73-й минуте испанский опорный полузащитник Кристиан Португез сравнял счет после ассиста Бернардо Эспиносы — 1:1.

Статистика матча («Атлетико"/"Жирона»)

Удары 7/4

Удары в створ 4/3

Владение 53%/47%

Фолы 14/15

Набрав 43 очка «Атлетико» укрепился на 2-м месте. «Жирона» с 27-ю очками поднялась в верхнюю половину турнирной таблицы.

Составы на матч:

«Атлетико»: Облак, Савич, Врсалько, Эрнандес, Хименес, Партей, Сауль, Карраско, Корреа, Гризманн, Коста.

«Жирона»: Буну, Эспиноса, Рамальо, Хуанпе, Мохика, Гранелл, Понс, Португез, Адай, Фрейре, Олунга.

Главный арбитр матча: Рикардо Бенгоэчеа.

Предупреждения: Хуанпе — 31, Адай — 37, Партей — 45, Врсалько — 66, Эспиноса — 82, Хименес — 82, Облак — 90+1.

Голы: Гризманн 34 — 1:0, Португез 74 — 1:1.