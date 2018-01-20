Лондон, 20 января, 2018, 19:55 — ИА Регнум. 20 января на стадионе «Эмирейтс» был разыгран матч 24-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «канониров».

Andy03 Футбольный мяч

На 6-й минуте испанский левый защитник Начо Монреаль открыл счет, замкнув навес Гранита Джаки с углового — 1:0. Через 4 минуты форвард сборной Нигерии Алекс Ивоби удвоил преимущество в счете после ассиста Монреаля — 2:0. На 13-й минуте Лоран Косельни довел счет до разгромного — 3:0. Начо великолепен: 1+2 за 7 минут. На 22-й минуте Ляказетт забил четвертый после паса пяткой Месута Озила — 4:0. На 77-й минуте Лука Миливоевич установил окончательный счет в матче — 4:1. Ассист отдал Кристиан Бентеке.

Статистика матча («Арсенал"/"Кристал Пэлас»)

Удары 12/8

Удары в створ 10/6

Владение 55%/45%

Фолы 6/7

Набрав 42 очка «Арсенал» приблизился к 5-й строчке. «Кристал Пэлас» остался на 13-м месте с 25-ю очками.

Составы на матч:

«Арсенал»: Чех, Косельни, Монреаль, Мустафи, Беллерин, Уилшир, Озил, Ивоби, Джака, Эль-Ненни, Ляказетт.

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, ван Анхольт, Томкинс, Фосу-Менса, Келли, Миливоевич, Кабай, Заа, Макартур, Сако, Бентеке.

Главный арбитр матча: Кавана.

Голы: Монреаль 6 — 1:0, Ивоби 10 — 2:0, Косельни 13 — 3:0, Ляказетт 22 — 4:0, Миливоевич 77 — 4:1.