«Эвертон» и «Вест Бромвич» сильнейшего не определили
Лондон, 20 января, 2018, 19:54 — ИА Регнум. 20 января на стадионе «Гудисон Парк» был разыгран матч 24-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Вест Бромвич». Матч завершился со счетом 1:1.
На 7-й минуте английский форвард Джей Родригес открыл счет, замкнув великолепную передачу Гжегоша Крыховяка — 0:1. На 69-й минуте Бай Умар Ньяссе сравнял счет, замкнув скидку Тео Уолкотта — 1:1.
Статистика матча («Эвертон"/"Вест Бромвич»)
Удары 5/13
Удары в створ 4/5
Владение 55%/45%
Фолы 15/8
С 28-ю очками «Эвертон» остался на 9-м месте. «Вест Бромвич», набрав 20 очков, висит в «зоне вылета».
Составы на матч:
«Эвертон»: Пикфорд, Уильямс, Мартина, Холгейт, Кенни, Шнайдерлен, Уолкотт, Сигурдссон, Маккарти, Влашич, Тосун.
«Вест Бромвич»: Фостер, Гиббс, Эванс, Доусон, Хегази, Филлипс, Брант, Барри, Крыховяк, Рондон, Родригес.
Главный арбитр матча: Стюарт Аттуэлл.
Предупреждения: Уолкотт — 45, Шнайдерлен — 59, Доусон — 88.
Голы: Родригес 7 — 0:1, Ньяссе 69 — 1:1.