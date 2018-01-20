Лондон, 20 января, 2018, 19:54 — ИА Регнум. 20 января на стадионе «Гудисон Парк» был разыгран матч 24-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Вест Бромвич». Матч завершился со счетом 1:1.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

На 7-й минуте английский форвард Джей Родригес открыл счет, замкнув великолепную передачу Гжегоша Крыховяка — 0:1. На 69-й минуте Бай Умар Ньяссе сравнял счет, замкнув скидку Тео Уолкотта — 1:1.

Статистика матча («Эвертон"/"Вест Бромвич»)

Удары 5/13

Удары в створ 4/5

Владение 55%/45%

Фолы 15/8

С 28-ю очками «Эвертон» остался на 9-м месте. «Вест Бромвич», набрав 20 очков, висит в «зоне вылета».

Составы на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Уильямс, Мартина, Холгейт, Кенни, Шнайдерлен, Уолкотт, Сигурдссон, Маккарти, Влашич, Тосун.

«Вест Бромвич»: Фостер, Гиббс, Эванс, Доусон, Хегази, Филлипс, Брант, Барри, Крыховяк, Рондон, Родригес.

Главный арбитр матча: Стюарт Аттуэлл.

Предупреждения: Уолкотт — 45, Шнайдерлен — 59, Доусон — 88.

Голы: Родригес 7 — 0:1, Ньяссе 69 — 1:1.