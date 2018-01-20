Берлин, 20 января, 2018, 19:22 — ИА Регнум. 20 января на стадионе «Райн-Неккар-Арена» был разыгран матч 19-го тура Бундеслиги между командами «Хоффенхайм» и «Байер-04». Матч завершился со счетом 1:4 в пользу гостей из Леверкузена.

(сс) AnnRos Футбол

На 43-й минуте вингер сборной Ямайки Леон Бэйли открыл счет ударом в левый нижний угол — 0:1. Ассистом отметился Юлиан Брандт. В начале второго тайма австрийский опорный полузащитник Юлиан Баумгартлингер удвоил преимущество в счете — 0:2. Ассистом отметился Ларс Бендер. Через 19 минут Лукас Аларио довел счет до разгромного — 0:3. Через 16 минут Адам Салаи сократил отставание в счете, замкнув навес Сержа Гнабри — 1:3. На 90+3-й минуте Аларио оформил дубль — 1:4.

Статистика матча («Хоффенхайм"/"Байер-04»)

Удары 12/10

Удары в створ 3/7

Владение 47%/53%

Фолы 17/14

Набрав 31 очко «Байер-04» поднялся на 3-е место. «Хоффенхайм» с 27-ю очками остался на 8-й позиции.

Составы на матч:

«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич, Хюбнер, Фогт, Капдержабек, Рупп, Гриллич, Цубер, Гейгер, Салаи, Гнабри.

«Байер-04»: Лено, Та, Бендер, Венделл, Бэйли, Брандт, Баумгартлингер, Арангис, Аларио, Фолланд.

Главный арбитр матча: Тобиас Штилер.

Предупреждения: Бендер — 42, Бичакчич — 47, Гриллич — 59.

Голы: Бэйли 43 — 0:1, Баумгартлингер 51 — 0:2, Аларио 70 — 0:3, Салаи 86 — 1:3, Аларио 90+3 — 1:4.