Киев, 20 января, 2018, 18:01 — ИА Регнум. В ночь на 20 января в Афинах неизвестные совершили нападение на посольство Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на странице в соцсети Twitter.

UTR News Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

«Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах (…), — написал украинский дипломат. — Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал».

Климкин добавил, что представители Украины и власти Греции договорились о взаимодействии и круглосуточной охране посольства.

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 г. в стране началась активная антироссийская пропаганда. Киев обвиняет Москву практически во всех своих неудачах и проблемах.

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